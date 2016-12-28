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Первые дни 2017 года в Челябинске будут тёплыми и ветреными 0 37

Синоптики прогнозируют до нуля градусов

Мошенники рассылают челябинцам сообщения от имени коллекторов 0 265

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«Не испортите ребёнку жизнь - не родите под Новый год».
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День рождения в Новый год. Истории челябинцев, родившихся 31 декабря
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Первые дни 2017 года в Челябинске будут тёплыми и ветреными
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Междугородние автобусы из Челябинска отменят в новогоднюю ночь

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На Южном Урале задержали мужчину, избившего отца-ветерана
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В Троицке возле здания администрации взорвался киоск с пиротехникой

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Любимые новогодние салаты с майонезом нельзя хранить дольше 12 часов даже в холодильнике.
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АиФ-Челябинск №52. 28/12/2016

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На территории Челябинска расположено примерно 250 объектов, включённых в список культурного наследия.

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5 451 южноуралец был на общественных работах в этом году.

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  1. Как изменится стоимость льготного проезда в Челябинске в 2017 году?
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  3. Куда жаловаться челябинцам на отсутствие транспорта?
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За парковку на тротуаре придётся заплатить штраф - от 1 до 3 тысяч рублей.

Что впереди? Какие изменения ждут южноуральцев в 2017 году
В Челябинской области в 2016 году произошло немало резонансных событий.

Итоги года на Южном Урале. Что случилось в 2016 году?
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