Главное
- Челябинца обвиняют в убийстве сына, тело которого нашли в товарном вагоне
- Иномарка сгорела после столкновения на трассе Южного Урала
- Челябинцы смогут наблюдать за полётом МКС
- Челябинец обнаружил червя в готовом салате из супермаркета
- Тюрьма грозит двоим челябинцам за нападения с ножом
- Светлана Ишмуратова станет одним из факелоносцев Всемирных военных игр
- В нескольких курганских маршрутках снизилась цена проезда
- Сообщившего о бомбе в аэропорту человека разыскивают в Челябинске
- Днём 5 февраля в Челябинске синоптики обещают -10 градусов
- Житель Кунашакского района, продавая мясо через интернет, лишился денег
- У жительницы Златоуста угнали серебристую Toyota Corolla
- Жители Кургана вышли на митинг за свободу воспитательницы Евгении Чудновец
- На трассе в Чебаркульском районе две легковушки столкнулись с фурой
- На магистраль Челябинск–Екатеринбург Свердловская область выделит 50 млн.