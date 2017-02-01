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В квартире на ЧМЗ обнаружено тело 18-летнего парня - СК 0 885

По предварительным данным, тело юноши обнаружили родственники

В Зауралье таксист вернул пассажиру забытые документы и 100 тысяч рублей 0 86

Клиент на заднем сиденье уснул и не заметил, как выронил вещи

Южноуральцы стали чаще жаловаться на стоматологов 0 98

Во многих частных клиниках стали открываться специальные переговорные комнаты

В Златоусте женщина зарезала своего приятеля на вечеринке 0 100

В течение нескольких дней компания распивала алкогольные напитки
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Волейболисты «Торпедо» Челябинск уступили «Университету» Барнаул 1-3
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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил ММЗ с юбилеем
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Челябинцы пожаловались чиновникам на «коммунальный беспредел»
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3 февраля в Челябинске синоптики обещают облачную и снежную погоду

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Житель Магнитогорска хранил в гараже 6,5 килограммов взрывчатки

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Тест от «АиФ-Челябинск». Как хорошо вы знаете взяточников?
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Тест от «АиФ-Челябинск». Знаете ли вы экологию и историю Челябинска?

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Южноуральский лыжник завоевал «золото» мирового первенства
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АиФ-Челябинск №5. 01/02/2017

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Львову принадлежат известные стихи о мужском характере и мужском предназначении.

Псевдоним из имен. Автор песни «Горячий снег» мало кому известен
Нагар на свечах зажигания может появляться из-за избытка масла и некачественного топлива.

Невидимый износ. Когда нужно менять свечи зажигания в автомобиле
«Никогда не прекращайте вашей самообразовательной работы и не забывайте, что, сколько бы вы ни учились, сколько бы вы ни знали, знанию и образованию нет ни границ, ни пределов».

Жажда знаний. Чему можно научиться бесплатно в Челябинске?
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Для того, чтобы заставить семена проснуться можно замочить их в специальном растворе.

Высеиваем и стимулируем. Как проверить семена на всхожесть
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Собирают ли в вашей школе взносы на ремонт и другие нужды организации?

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