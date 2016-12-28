Главное
- Гибель мужчины в отделе полиции расследуют в Кургане
- Власти сообщили о снижении количества ДТП на Южном Урале
- Зауралец с разницей в месяц угонял один и тот же автомобиль
- Ольга Фаткулина завоевала «бронзу» Чемпионата Европы
- Водитель легковушки погиб в ДТП с «ГАЗелью» на трассе под Челябинском
- Карантин в школах Миасса продлили до 11 января
- Крыша дельфинария провалилась из-за снегопада в Кургане
- Большой металлический крест пропал с острова Веры
- Две аварии на одном перекрёстке – сводка ГИБДД Челябинска 6-7 января
- Челябинская администрация будет бороться с неправильным вывозом снега
- Ребёнок попал в больницу после катания на горке в Магнитогорске
- Двоих магнитогорцев будут судить за убийство уроженки Вьетнама из-за денег
- Сотрудницу челябинского магазина подозревают в краже денег покупательницы
- 70-летняя жительница Миасса погибла в пожаре