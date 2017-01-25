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Стая агрессивных собак напугала жителей челябинского микрорайона
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Спасённую из капкана рысь прооперируют в Челябинске
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Дополнительный поезд в Санкт-Петербург запустят из Челябинска в марте

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АиФ-Челябинск №4. 25/01/2017

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Для того, чтобы заставить семена проснуться можно замочить их в специальном растворе.

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