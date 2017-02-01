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Челябинцы смогут наблюдать за полётом МКС 0 876

Станция будет видна невооружённым глазом по вечерам
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Светлана Ишмуратова станет одним из факелоносцев Всемирных военных игр 0 44

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Покупателю посоветовали рассказать об инциденте администрации магазина
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Дизайн в СССР был. Выставка советской техники открылась в Челябинске

В Челябинске прошло первенство области по смешанному боевому единоборству

Меньше часа на уборку. Мощные машины расчищают снег в челябинском аэропорту
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Общество

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Челябинцы смогут наблюдать за полётом МКС
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Челябинец обнаружил червя в готовом салате из супермаркета
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Днём 5 февраля в Челябинске синоптики обещают -10 градусов

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На Южном Урале задержали мужчину, избившего отца-ветерана
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Челябинца обвиняют в убийстве сына, тело которого нашли в товарном вагоне
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Иномарка сгорела после столкновения на трассе Южного Урала

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Тест от «АиФ-Челябинск». Как хорошо вы знаете взяточников?
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В Челябинском цирке новая  программа - «Фантом-Тропик»
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Тест от «АиФ-Челябинск». Знаете ли вы экологию и историю Челябинска?

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Светлана Ишмуратова.
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Светлана Ишмуратова станет одним из факелоносцев Всемирных военных игр
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14 тысяч южноуральцев примут участие в «Лыжне России»

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Здесь готовят всё и делают вкусное хоть из лапок кузнечика, хоть из каракатицы.
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АиФ-Челябинск №5. 01/02/2017

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Львову принадлежат известные стихи о мужском характере и мужском предназначении.

Псевдоним из имен. Автор песни «Горячий снег» мало кому известен
Нагар на свечах зажигания может появляться из-за избытка масла и некачественного топлива.

Невидимый износ. Когда нужно менять свечи зажигания в автомобиле
«Никогда не прекращайте вашей самообразовательной работы и не забывайте, что, сколько бы вы ни учились, сколько бы вы ни знали, знанию и образованию нет ни границ, ни пределов».

Жажда знаний. Чему можно научиться бесплатно в Челябинске?
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Для того, чтобы заставить семена проснуться можно замочить их в специальном растворе.

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