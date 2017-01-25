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Парковку у оперного театра в Челябинске уберут по требованию губернатора 0 166

Глава региона считает, что стоянка портит вид культурного объекта

Случай осуждённой за репост жительницы Зауралья прокомментировали в Кремле 0 40

Евгению Чудновец приговорили к 6 месяцам колонии

Школы в Саткинском районе закрылись на карантин до конца января 0 41

Отменены все культурно-массовые мероприятия

Челябинке грозит тюрьма за публикацию видеозаписи с изменой мужа 0 1111

На интимный ролик пожаловалась любовница мужчины
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Человек на своём месте. В селе Брединского района открылся спорткомплекс
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Меньше часа на уборку. Мощные машины расчищают снег в челябинском аэропорту

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Как выбрать зимнюю резину. Советы в инфографике

Вклад в Победу. Что делали регионы СССР во время войны?

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Вслед за Челябинском вытрезвитель появится в Магнитогорске
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Постой-ка, настойка! Может ли у нас повториться иркутская трагедия?
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В Челябинске покажут спектакль, гарантирующий смех в зале

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На Южном Урале задержали мужчину, избившего отца-ветерана
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Челябинка отработает 320 часов за ложное минирование обувного магазина
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У ранее судимого жителя Челябинска изъяли 120 граммов героина

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Тест от «АиФ-Челябинск». Знаете ли вы экологию и историю Челябинска?

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АиФ-Челябинск №4. 25/01/2017

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