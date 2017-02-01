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Перерезавшего горло школьнице мужчину будут судить в Челябинске 0 540

По данным следователей, убийству предшествовала попытка изнасилования

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Уравняли по формуле. Почему плата за ОДН по электричеству так выросла?
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В Челябинске прошло первенство области по смешанному боевому единоборству

Меньше часа на уборку. Мощные машины расчищают снег в челябинском аэропорту

Волейболисты «Торпедо» Челябинск уступили «Университету» Барнаул 1-3
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Опасное серебро. Что делать, если разбился ртутный градусник?

Как выбрать зимнюю резину. Советы в инфографике

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Режим НМУ в Челябинске продлили до вечера 2 февраля
Молодой рой может за 3 дня отстроить 10 рамок.
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Строим соты. Из чего пчёлы делают воск?
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Проезд в транспорте нескольких южноуральских городов подорожал с 1 февраля

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На Южном Урале задержали мужчину, избившего отца-ветерана
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Челябинка избила 5-летнего сына проводом за изрезанную фотографию
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Жительницу Юрюзани будут судить за смерть младенца во время кормления

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Тест от «АиФ-Челябинск». Как хорошо вы знаете взяточников?
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В Челябинском цирке новая  программа - «Фантом-Тропик»
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Тест от «АиФ-Челябинск». Знаете ли вы экологию и историю Челябинска?

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Магнитогорский «Металлург» шестью шайбами обыграл «Северсталь»
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«Трактор» дома обыграл одного из лидеров Западной конференции
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Южноуральский боксёр Сергей Ковалёв может быть исключён из рейтинга WBC

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Здесь готовят всё и делают вкусное хоть из лапок кузнечика, хоть из каракатицы.
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Шашлык из скорпионов. Действительно ли вся еда Поднебесной - экзотика?
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АиФ-Челябинск №5. 01/02/2017

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Газета
Нагар на свечах зажигания может появляться из-за избытка масла и некачественного топлива.

Невидимый износ. Когда нужно менять свечи зажигания в автомобиле
«Никогда не прекращайте вашей самообразовательной работы и не забывайте, что, сколько бы вы ни учились, сколько бы вы ни знали, знанию и образованию нет ни границ, ни пределов».

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Философы не нужны? В КГУ ликвидировали кафедру философии
Для того, чтобы заставить семена проснуться можно замочить их в специальном растворе.

Высеиваем и стимулируем. Как проверить семена на всхожесть
Проект способствует тому, что горожане договариваются с крестьянами к взаимной пользе.

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