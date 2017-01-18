Собирают ли в вашей школе взносы на ремонт и другие нужды организации?

Разумеется, учителя дают понять, что это необходимые меры

Да, но тех, кто не может заплатить, никто не упрекает

Нет, никогда не слышал об этом

В нашей школе родители сами предлагают помощь без намёков со стороны руководства