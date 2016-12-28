Садились ли вы когда-либо за руль авто в состоянии алкогольного опьянения?

Да, после нескольких бокалов я чувствую себя вполне адекватным

Нет, я дорожу своей жизнью и безопасностью окружающих

Езда подшофе уже привела меня к ДТП. Больше на такую авантюру не пойду